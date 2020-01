IKEA start verkoop slimme Gunnarp-plafondlampen voor badkamers

IKEA heeft zijn assortiment uitgebreid met twee slimme badkamerlampen: een ronde en een vierkante plafondlamp in de Gunnarp-serie. Beide modellen zijn per direct te koop voor een prijs van 89,95 euro.

De ronde T1828 Gunnarp heeft een diameter van 40cm en de vierkante T1829 Gunnarp meet 40x40cm. Beide ledlampen zijn te integreren in IKEA's smarthomeplatform en te bedienen met een fysieke afstandsbediening of mobiele app. Zo is de helderheid aan te passen en de kleurtemperatuur in te stellen, op 2200, 2700 of 4000 Kelvin.

De lampen voldoen aan de ip44-beschermingsklasse en zijn daarmee beschermd tegen aanraking met gereedschap en ze zijn spatwaterdicht. Beide lampen zijn verkrijgbaar voor 89,95 euro. De komst van de lampen bleek afgelopen zomer uit een catalogus, maar sindsdien bleef het stil rond de badkamerverlichting.