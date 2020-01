Proximus en Orange moeten plan voor delen mobiele netwerken tijdelijk opschorten

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit heeft bepaald dat Proximus en Orange hun plannen voor het delen van mobiele infrastructuur tijdelijk deels in de ijskast moeten zetten. Het voorlopige besluit is genomen na klachten van Telenet.

Proximus en Orange dienen hun overeenkomst voor het delen van hun mobiele netwerken tot 16 maart op te schorten en met name mogen de bedrijven tot die datum geen personeel over laten gaan naar de aangekondigde joint venture. Dat meldt het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit. De autoriteit neemt het besluit vanwege de mogelijke impact op de mededinging.

De beide Belgische telecombedrijven mogen wel al netwerkapparatuur aanschaffen en voorbereidingen treffen voor de overgang van personeel. Het volledig stopzetten van de plannen voor een joint-venture, zoals Telenet wil, acht de autoriteit op dit moment niet proportioneel 'vanwege mogelijke positieve effecten van de samenwerking'.

Proximus en Orange wijzen met name op dit laatste en claimen dat het delen van de netwerken positief zal zijn voor klanten en tot een snellere introductie van 5g in België kan leiden. De providers willen hun antennes, masten en basisstations samenvoegen en uitbaten in een joint-venture, waarvan ze elk voor de helft eigenaar zijn. Concurrent Telenet vindt dat het plan marktverstorend zal uitpakken.