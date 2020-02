BIPT gaat tijdelijke 5g-licenties uitdelen aan telecomproviders in België

Telecomwaakhond BIPT gaat providers licenties geven om 5g aan te kunnen bieden in België. Het gaat om tijdelijke rechten, omdat de frequenties benodigd voor 5g nog niet zijn geveild, vanwege een politiek conflict over de verdeling van de opbrengsten.

Dat meldt De Standaard op basis van statements van de Belgische telecomwaakhond BIPT. Het gaat om 'tijdelijke gebruiksrechten' voor de band van 3400 tot 3800 MHz, die ingezet kan worden voor het aanbieden van 5g. Volgens het BIPT kampt België met een achterstand in de uitrol van 5g, en met de tijdelijke rechten voor het aanbieden van 5g zouden telecomproviders een inhaalslag moeten maken.

Providers die interesse hebben in het aanbieden van 5g moeten zich voor het einde van de maand melden bij het BIPT. Zij kunnen dan de tijdelijke rechten krijgen als zij elk jaar een bedrag betalen van 10.500 euro per MHz.

De rechten op het gebruiken van het bedoelde 5g-spectrum worden uitgedeeld omdat er nog altijd geen zicht is op de frequentieveilingen in België. Die veiling had eigenlijk vorig jaar al plaats moeten vinden, maar door politieke onenigheid over hoe de opbrengsten over de regio's verdeeld moeten worden, is het er nog altijd niet van gekomen. Tevens is er nog geen nieuwe datum gepland voor de veiling, waardoor de uitrol van 5g in België in onzekerheid verkeert.