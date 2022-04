Telecomdiensten zijn in België het duurste van de Europese Unie

Belgen betalen 76 procent meer voor post- en telecommunicatiediensten dan gemiddeld in EU-landen. In Nederland is dat 28 procent hoger dan gemiddeld. Consumentenorganisatie Test Aankoop pleit voor meer concurrentie in België.

De cijfers staan op de prijsindex van Eurostat, dat onderdeel is van de Europese Commissie. De index geeft weer wat Europeanen betaalden voor communicatie in 2019; het gaat daarbij niet alleen om abonnementskosten voor mobiele en vaste verbindingen, maar ook over briefpost en de kosten van bijvoorbeeld smartphones. Volgens Test Aankoop behoren telecomdiensten als internetabonnementen en telefoongesprekken tot de belangrijkste categorieën die het indexcijfer bepalen.

België komt uit op de eerste plaats met indexcijfer 176. Belgen betaalden dus 76 procent meer aan communicatie dan het gemiddelde in de Europese Unie. Nederland staat op de zesde plek met indexcijfer 128. In de dataset van Eurostat is te zien dat het indexcijfer in België flink gestegen is in 2019. In de drie jaar daarvoor was het indexcijfer ongeveer 145. In Nederland is het indexcijfer vrijwel niet veranderd sinds 2017.

Test Aankoop zegt dat de cijfers niet verrassend zijn, omdat het marktaandeel van grote providers aanzienlijk hoog blijft in België, wat niet bevorderlijk is voor de concurrentie. Er is volgens de consumentenorganisatie een uitgesproken duopolie van Proximus en de kabeloperatoren en daardoor is de keuze voor de consument beperkt.

Met de komst van Orange is de concurrentie wel enigszins toegenomen, maar volgens Test Aankoop zorgen recente beslissingen over groothandelstarieven door telecomwaakhond BIPT ervoor dat grote providers de komende jaren ongestoord hun prijzen kunnen verhogen. De consumentenorganisatie denkt bovendien dat de situatie verslechtert nu Proximus prijsvechters Mobile Vikings en Jim Mobile wil overnemen. Ook zijn bundels steeds populairder, waarin vast internet, tv en mobiel wordt gecombineerd. Klanten die zo'n pakket hebben zijn minder geneigd te wisselen van provider.

Update, 17:06: Het indexcijfer gaat over de prijzen in EU-landen, niet in heel Europa. De titel is daar op aangepast.