Belgische mobiele downloadsnelheid steeg in 2020 met 17,6Mbit/s

De mobiele downloadsnelheid in België is afgelopen jaar met 17,6Mbit/s toegenomen meldt het Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie. De toename is opvallend, omdat de uitrol van het 5G-netwerk is uitgesteld in België.

De toezichthouder brengt jaarlijks een rapport uit over de mobiele telecommarkt in België. Het BIPT schrijft in het rapport dat de downloadsnelheid van mobiel internet in 2020 gemiddeld 80,6Mbit/s was, ten opzichte van 63Mbit/s in 2019.

Wel is het gebruik van mobiel internet minder snel gegroeid. In 2019 groeide het gebruik van mobiel internet nog met 59 procent, in 2020 was dit nog maar 34 procent. Volgens het BIPT is dit te verklaren door de coronapandemie, waardoor mensen meer thuis waren.

De inkomsten en investeringen liepen in 2020 wel terug. Door een afname in het sms- en roaming-vekeer is er 149 miljoen euro minder omgezet. Ook werden er minder telefoons verkocht. De teruglopende investeringen in de mobiele markt komen volgens de telecomwaakhond door de uitstel van de uitrol van het 5G-netwerk. In 2020 werd er 19 procent minder geïnvesteerd dan in het jaar ervoor.

In februari werd bekend dat het BIPT tijdelijke 5G-licenties gaat verdelen onder telecomproviders, om zo toch met de uitrol van 5G te kunnen starten. De tijdelijke licenties worden verleend, omdat er nog altijd geen zicht is op de frequentieveilingen in België.

Het is de bedoeling dat de veiling van de frequenties nu in 2022 van start gaat. Als dat lukt kan volgens de Belgische minister van Telecommunicatie 70 procent van België in 2023 toegang hebben tot 5G.