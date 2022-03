Burgercommissie Brussel wil 5G-vrije zones om milieu-impact in kaart te brengen

De burgercommissie van het Brusselse parlement wil zones invoeren waar geen 5G-signaal is, zodat zij duidelijk kunnen vergelijken wat de impact is van 5G-straling op het milieu en de gezondheid. De resultaten daarvan moeten jaarlijks bekend gemaakt worden.

De burgercommissie, bestaande uit 45 burgers en 15 Brusselse parlementsleden, heeft in totaal 45 verschillende aanbevelingen gedaan rond een aanstaand 5G-netwerk in de stad. De meest opvallende is het idee om 5G-vrije zones in te voeren, schrijft HLN.

Met de zones willen zij met behulp van onafhankelijk toezicht in kaart brengen wat de gevolgen zijn voor 5G op het milieu en op de gezondheid van omwonenden. Door in het ene gebied wel 5G aan te bieden en in het andere niet hopen zij de verschillende zones met elkaar te vergelijken. Jaarlijks moet een expertgroep verslag doen van de resultaten in het Brussels parlement.

Een aantal andere aanbevelingen van de burgercommissie zijn het beperken van het aantal antennes en dat 5G niet voor consumenten moet worden ontwikkeld, maar in eerste plaats alleen voor bedrijven, justitie en ordediensten. Ook wil de commissie dat oude smartphones die geen 5G kunnen ontvangen worden gerecycled en dat mobiele telefoons verboden worden op scholen.

De aanbevelingen van de burgercommissie zijn niet bindend. Het Brussels parlement heeft zes maanden de tijd om te laten weten of ze de aanbevelingen op zullen volgen of naast zich neer zullen leggen. Met de aanbevelingen heeft de commissie vooral geprobeerd een 'complex dossier te deblokkeren', zegt Groen-parlementslid Lotte Stoops, die lid was van de burgercommissie, en 'burgers meer directe inspraak te geven.'