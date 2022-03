Adverteerders combineren Googles FLoC-id's al met persoonlijke data

Bedrijven voor advertentietechnologie zijn bezig Google FLoC-id's te verzamelen om deze te combineren met persoonlijke gegevens en internetters gerichter advertenties te kunnen voorschotelen. Critici waarschuwden hier al voor.

Onder andere de databedrijven voor advertenties GroupM, ID5, NeuStar, Criteo en MightHive zijn bezig om FLoC-id's te verzamelen of van plan dat te doen om accurater internetters te kunnen profileren voor gerichte advertenties. Dat schrijft Digiday op basis van uitlatingen van de bedrijven. "Hoe meer signalen we hebben, hoe accurater we zijn, en FLoC-id's zal uit de signalen bestaan die we gebruiken", meldt bijvoorbeeld ID5. Dat bedrijf gebruikt daarnaast IP-adressen, URL's en timestamps.

Volgens Nishant Desai van GroupM's divisie voor advertentietechnologie Xaxis, gaat FLoC-id's als persistent identifiers gebruikt worden, net als ip-adressen: "Het idee dat FLoC-id's een additionele dimensie zijn voor hoe je achter identiteiten komt, is zeker correct". Niet alle bedrijven die Digiday sprak, sluiten zich bij deze uitlatingen aan. Mediavine liet bijvoorbeeld weten dat het geen plannen heeft om FLoC te linken met first-part-data.

Dat er advertentiebedrijven zijn die wel de identifiers van FLoC verzamelen, analyseren en gebruiken om profielen op te bouwen met gegevens die al bekend zijn over internetters, is koren op de molen van critici. Bennett Cyphers van de Electronic Frontier Foundation waarschuwde hier in maart al voor. "Als een tracker met je FLoC-cohort start, hoeft deze alleen je browser te onderscheiden van enkele duizenden anderen, in plaats van een paar honderd miljoen anderen", schreef de privacy-activist.

FLoC staat voor Federated Learning of Cohorts en is onderdeel van Googles Privacy Sandbox. Het doel is om de privacy van gebruikers te beschermen en thirdpartycookies uit te kunnen faseren. Gebruikers worden samen met duizenden anderen opgedeeld in cohorten, gebaseerd op hun interesses op basis van websites die ze bezoeken. Adverteerders krijgen daarmee de mogelijkheid dergelijke cohorten van gerichte advertenties te voorzien. Google test de techniek in Chrome, maar meerdere browseraanbieders hebben al aangegeven FLoC niet te gaan ondersteunen. "Chrome geeft het FLoC-id vrij aan elke site die ik bezoek, de eerste keer dat ik die bezoek", beschrijft Cyphers.