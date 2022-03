New York Times: Google past zoekalgoritme aan om online laster tegen te gaan

Google past zijn zoekalgoritme aan zodat websites die onbewezen bezwarende claims over individuen plaatsen, niet meer zullen opduiken tussen de zoekresultaten als er gezocht wordt naar persoonsnamen. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times.

Websites die lasterlijke berichten verspreiden over individuen zijn volgens journalisten van The New York Times zeer destructief en zeer winstgevend. Individuen die het slachtoffer worden, moeten volgens de krant immers een flinke prijs betalen aan derde partijen om diezelfde schadelijke informatie offline te halen. Om deze websites minder slagkracht te geven, past de zoekgigant nu zijn algoritme aan. Hierdoor zullen websites met lasterlijke claims niet meer getoond worden in de zoekresultaten als er naar persoonsnamen gezocht wordt.

Volgens The New York Times worden mensen die slachtoffer werden van dergelijke sites, en dit melden bij Google, intern bij Google gelabeld als ‘gekend slachtoffer’ waardoor ook andere content waarin hun naam staat vermeld niet meer wordt weergegeven in de zoekresultaten van Google Search.

Volgens David Graff, Googles vice-president voor wereldwijd beleid zal deze maatregel een positieve impact hebben. “Het is geen perfecte oplossing, zeker niet van bij het begin. Toch denk ik dat het wel degelijk invloed zal hebben”, klinkt het bij de man.

Het was al eerder mogelijk om een aanvraag te doen bij Google om persoonlijke informatie op het internet niet meer weer te geven in zoekresultaten van Google Search. Tenminste, als er sprake is van risico op identiteitsfraude, financiële fraude of andere schade.