Google stopt met Measure-app die werkt op basis van ARCore

Google heeft besloten om de stekker uit de augmented reality-meetlat Measure te trekken. Die werkt op basis van ARCore. Er worden geen nieuwe updates voor de app uitgebracht, de app wordt niet meer ondersteund en nieuwe gebruikers kunnen de app niet langer downloaden.

De app werd in 2016 uitgebracht door Google, als onderdeel van Google's ar-project Tango. De app gebruikt augmented reality en de camera om de afstand te meten tussen twee punten op een object in de ruimte. In 2018 werd de app uitgebracht als ARCore-app, waardoor de app op meer apparaten kon werken.

Android Police merkte dinsdag op dat de app niet meer te vinden is voor gebruikers die de app niet eerder geïnstalleerd hadden. Ook de link naar de app-pagina van Measure is offline gehaald. En degenen die de app wel eerder geïnstalleerd hadden, krijgen nu het bericht dat de app niet langer ondersteund wordt en niet verder ontwikkeld wordt. De app blijft wel werken voor iedereen die de app al geïnstalleerd heeft.

Daarnaast staat in de changelog dat de huidige versie van Measure de laatste versie van de app zal zijn. De laatste grote update van Measure was in 2019. Sindsdien zijn er alleen nog maar bugfixes en kleine updates geweest. De app is nog wel te krijgen via APK Mirror, maar kan dus niet meer gedownload worden via de Play Store.