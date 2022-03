Stadia voegt lage resolutie toe voor mobiel gebruik

Google Stadia heeft een nieuwe resolutie toegevoegd aan de web- en mobiele versie van de Stadia-app: 720p met een maximaal dataverbruik van 2,7GB per uur. De optie is geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, verbruikt minder data en is geschikter voor langzaam internet.

De gamestreamingsdienst van Google wordt met de optie toegankelijker voor mobiele gebruikers. De optie verlaagt het datagebruik bij 720p-gamen van 4,5GB per uur naar 2,7GB per uur, schrijft Stadia Source. De optie zal te vinden zijn onder Performance in het instellingenmenu, al kan het nog even duren voor dit gepusht is naar alle gebruikers.

Door het beperkte datagebruik is de optie geschikter voor mobiel gamen. Niet alleen omdat het flink minder data verbruikt, ook omdat het spelen op Stadia geschikt maakt wanneer het internet minder snel is. Zo claimt een YouTube-gebruiker soepel te kunnen spelen met een internetsnelheid van maar 6Mbit/s, zonder dat de speelbaarheid daaronder lijdt.

Eerder deze week werd al bekend dat Stadia ook naar Chromecast met Google TV en Android TV-apparaten komt. Die update komt 23 juni. Onder andere tv's van Hisense en Philips krijgen ondersteuning voor Stadia, alsook Nvidia Shield TV en de Xiaomi MiBox 3 en 4.