Google werkt aan winkelfilter en voicechat voor Stadia op Android

Volgens een teardown van 9to5Google krijgt gamestreamingdienst Google Stadia op Android binnenkort een filterfunctie voor de gameswinkel. Alleen de browserversie van Stadia heeft nu nog de mogelijkheid om te zoeken en filteren. Verder zijn er verwijzingen naar voicechat.

Dat meldt de website op basis van versie 3.18 van de app. De filterfunctie in de winkel toont alleen gamenamen die ermee overeenkomen. Het wordt nu nog als 'experimenteel' aangeduid en 'ondersteuning voor een geavanceerdere zoekfunctie wordt aan gewerkt'. De browserversie van Stadia kreeg eind april een zoekfunctie; voordat die er was, moesten spelers simpelweg scrollen door de lijst van toen nog 172 games. Men heeft anderhalf jaar moeten wachten op die feature.

De voicechatfunctie lijkt de vorm aan te nemen van een aparte service op het apparaat. Middels een notificatie worden spelers op de hoogte gehouden van of ze in een chatroom zitten en of hun microfoon aan staat. Met deze oplossing kunnen spelers ook wegnavigeren van de Stadia-app en de voicechat wel blijven gebruiken.

9to5Google meldt verder dat er weer vooruitgang is geboekt op het gebied van de eerder ontdekte 'Bridge Mode' voor controllers. Die maakt het mogelijk om een non-Stadia-controller te koppelen aan een smartphone en daaropvolgend Stadia-games op een Chromecast Ultra te bedienen. Nu nog is voor het gebruik van een controller van een derde partij alsnog het bezit van een Stadia-controller vereist; dat heet Tandem Mode.

Google heeft zich ook voorgenomen om Stadia in de eerste helft van dit jaar uit te brengen op de Chromecast met Google TV; de eerste helft van dit jaar duurt nog tot het einde van deze maand. 9to5Google heeft dan ook verwijzingen naar het platform in de app gevonden, wat in ieder geval indiceert dat er nog aan gewerkt wordt.