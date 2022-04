Google Stadia krijgt functie om smartphone als controller te gebruiken

Google Stadia krijgt een functie waarmee gebruikers hun smartphone kunnen gebruiken als een controller. Dat meldt 9to5Google, die een hands-on met de feature publiceerde. De Phone Link-functie komt beschikbaar voor de Chromecast Ultra, Google TV en Android TV.

Gebruikers met een Chromecast Ultra, Chromecast met Google TV of ondersteund Android TV-apparaat kunnen Phone Link via de Stadia-app op hun smartphone inschakelen, schrijft 9to5Google. Gebruikers kunnen hun smartphone via het controllermenu in die app verbinden met hun apparaat, en deze als controller inzetten. Stadia-spelers krijgen daarmee alle benodigde knoppen op hun smartphonescherm te zien, waaronder digitale thumbsticks, een d-pad en 'schouderknoppen'.

De Phone Link-feature laat gebruikers overigens niet alleen de smartphone zelf als een controller gebruiken; Stadia-spelers kunnen via de functie ook controllers aansluiten die niet officieel worden ondersteund door de dienst. De meeste controllers worden al ondersteund in de webversie van Google Stadia, maar werken nog niet op televisies via Google TV of Android TV.

Het proces hiervoor is volgens 9to5Google niet ingewikkeld; gebruikers kunnen hun controller onder andere via aansluiten op hun smartphone. Bedrade controllers worden ook ondersteund, bijvoorbeeld via een USB-A naar USB-C-adapter. Gebruikers kunnen hun controller via de Stadia-app verbinden met hun Chromecast, Google TV- of Android TV-apparaat, zoals ze dat ook met hun smartphone zouden doen. Gebruikers moeten de Stadia-app wel open laten staan op hun smartphone zolang ze de controller gebruiken.