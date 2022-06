Strategiegame Humankind krijgt 'direct touch'-optie op Stadia voor smartphones

De komende strategiegame Humankind krijgt bij release een nieuwe 'direct touch'-functie voor de mobiele versie van Google Stadia. Daarmee is het de eerste game die volledige ondersteuning voor touchbediening biedt op dat platform.

Met de direct touch-feature kunnen Humankind-spelers de interface direct bedienen via aanrakingen op hun telefoonscherm, merkte ook 9to5Google op. Daarmee zou de game functioneren als een meer traditionele smartphonegame. Voorgaande Stadia-games op smartphones boden voor de bediening een overlay met knoppen op het scherm, die softwarematig een controller moeten nabootsen. Gebruikers kunnen Stadia-games op hun smartphone ook spelen met een bluetoothcontroller.

De direct touch-functie laat de game echter direct reageren op de aanrakingen van gebruikers. In Humankind kunnen spelers bijvoorbeeld een keer op een in-game object drukken om deze te selecteren, een vinger ingedrukt houden geeft gebruikers een preview van content, een tik met twee vingers annuleert, een tik met drie vingers weergeeft het pauzemenu en gebruikers kunnen hun vingers om hun zicht op de gamewereld te bewegen. De direct touch-feature zou aanvankelijk alleen beschikbaar komen voor Android. De functie wordt volgens 9to5Google later toegevoegd aan Stadia voor iOS, dat via een webbrowser werkt.

Afbeeldingen door Stadia, SEGA en Amplutude, via 9to5Google

De strategiegame van Amplitude Studios krijgt ook ondersteuning voor Stadia's State Share-functie, waarmee gebruikers savebestanden kunnen delen met vrienden. Gebruikers kunnen met State Share een screenshot of videoclip maken en deze delen met vrienden. Die vrienden kunnen er vervolgens voor kiezen om door te spelen in dezelfde spelwereld.

In het geval van Humankind kunnen gebruikers ook een 'Leave Your Mark'-functie gebruiken. Daarmee kunnen spelers hun spelwereld delen nadat ze de laatste zet hebben voltooid. Vrienden kunnen vervolgens verder spelen in diezelfde spelwereld en hun vooruitgang vergelijken met die van de oorspronkelijke speler.

Humankind verschijnt op 17 augustus voor Windows, macOS en Google Stadia. Het betreft een 4x-strategiegame, die gelijkenissen toont met de Civilization-serie en Amplitude Studio's eerdere games, zoals Endless Legend. Tweakers publiceerde eerder een preview van het spel.