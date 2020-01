Sega stopt nieuwe fysieke pc-games in volledig recyclebare verpakking

Sega Europe gaat zijn fysieke pc-games voortaan leveren in een verpakking die volledig recyclebaar is. Dat begint bij de release van Total War: Rome II - Enemy at the Gates Edition en zal voor alle komende games gelden.

De pc-games van Sega Europe worden wereldwijd uitgebracht op alle plekken waar nog fysieke exemplaren verkocht worden. Onder Sega vallen onder meer ontwikkelaars Relic, Two Point, Sports Interactive, Creative Assembly en Amplitude Studios. In de VS verschijnen de games met recyclebare verpakking niet; Sega America brengt pc-games alleen digitaal uit.

Consolegames krijgen de nieuwe recyclebare verpakkingen niet. Tegenover gamesindustry.biz verklaart Sega dat het zich moet houden aan 'first-party richtlijnen' en dat het daarom geen eigen verpakkingen mag maken voor consolegames.

Vorig jaar werd de pc-versie van Sports Interactive's Football Manager 2020 al uitgegeven in een recyclebare verpakking. Ook dat gebeurde onder de vlag van Sega. De komende pc-games van de uitgever krijgen een verpakking die vergelijkbaar is met die van Football Manager.

De makers schreven destijds in een blog over de FM2020-verpakking dat de kartonnen hoes van volledig gerecycled karton is gemaakt en is bedrukt met inkt op plantaardige- en waterbasis. Dat geldt ook voor de handleiding in het hoesje, die op gerecycled papier is gedrukt. Het geheel wordt in recyclebare krimpfolie gestopt zodat de verpakking niet beschadigt tijdens vervoer.

De studio achter Football Manager 2020 deed vorig jaar een oproep aan andere bedrijven om ook over te stappen naar een recyclebare verpakking. Moederbedrijf Sega gaat daar nu in mee, maar andere uitgevers hebben nog geen vergelijkbare beloftes gemaakt.

Vorig jaar publiceerde YouTube-kanaal People Make Games een uitgebreide video over het materiaalgebruik en de mogelijkheid tot recyclen van gameverpakkingen. Daaruit is op te maken dat er over het algemeen weinig aandacht lijkt te zijn over de duurzaamheid van de verpakkingen.