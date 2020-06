Titel A Total War Saga: Troy Platform Epic Store

(overige platformen in 2021) Ontwikkelaar The Creative Assembly Sofia Uitgever SEGA Releasedatum Epic Store: 13 augustus 2020

Overig: augustus 2021

Weinig verhalen uit de oudheid spreken zo tot de verbeelding als het epos dat simpelweg is te vangen met de naam van één inmiddels vergane stad: Troje. Iedereen die ook maar iets heeft met geschiedenis, weet wel wat van de oorlog tussen de Grieken en de Trojanen. Dankzij Hollywood zien velen het gezicht van Brad Pitt voor zich als ze aan Achilles denken, terwijl Eric Bana voor hen de verpersoonlijking van Prins Hector van Troje zal zijn. De in 2004 uitgegeven film Troy is waarschijnlijk het bekendste en meest succesvolle entertainmentproduct rond het iconische verhaal, maar Troje is ook vaak te zien geweest in kunst, boeken, theater, films en televisie. Om over de virusdefinitie ‘trojan horse’ nog maar te zwijgen.

Dat is allemaal prachtig, maar wat is eigenlijk de reden dat je er nu op Tweakers over leest? Wie bekend is met geschiedenis en met name met games die een historische setting als basis gebruiken, weet dat er twee kanshebbers voor een grote titel rond dit onderwerp zijn. Aangezien Ubisoft met Assassin’s Creed Valhalla net een game met een vikingsetting heeft aangekondigd, blijft er maar een topkandidaat over. En inderdaad: er komt een Total War-game met de Trojaanse Oorlog als setting. Daarbij hebben we het over een ‘Total War Saga’. Dat is een game die de basis van Total War gebruikt, maar het op een wat kleinere schaal toepast. In plaats van een complete regio en een bredere historische periode, wordt een specifieker verhaal, een kortere periode of een persoon als basis genomen. Dat levert in het algemeen een spelervaring op die wat gestroomlijnder is. Daarmee gelden de Saga-games in de ogen van sommige fans als tussendoortjes, maar met die classificatie lijken we A Total War Saga: Troy bij voorbaat tekort te doen.

Toch is duidelijk dat we het hier hebben over een game die in veel opzichten kleiner is dan de reguliere Total War-games. Neem bijvoorbeeld Total War: Rome II. De spelomgeving daarvan strekte zich uit van Groot-Brittannië tot Centraal-Azië. Het spel bevatte een groot aantal verschillende facties en werd later nog voorzien van tal van uitbreidingen om diverse verhalen en periodes uit het Romeinse tijdperk verder uit te lichten. Die losse verhaaltjes zijn vergelijkbaar met een enkele Total War Saga. In het zesde en laatste campaign pack voor Total War: Rome II, genaamd Rise of the Republic, kreeg je bijvoorbeeld mee hoe Rome tot wasdom kwam, in een campagne die zich 127 jaar voor Total War: Rome II afspeelde. Leuk detail: Rise of the Republic en ook het vijfde pack, Empire Divided, zijn gemaakt door The Creative Assembly Sofia. Die twee uitbreidingen voor Rome II gaven de Bulgaarse studio de kans veel te leren over Total War en de bijbehorende gameplay, en dat beviel zo goed dat de studio de kans kreeg een heel eigen Total War-game te maken. A Total War Saga: Troy is dan ook de eerste volledige game die door CA Sofia wordt ontwikkeld.

Wat daarbij ook nog grappig is om te vertellen, is dat de studio zélf de keuze heeft gemaakt om een Saga-game rond de Trojaanse oorlog te maken. “We wilden al langer verder terug de geschiedenis in”, legt Game Director Maya Georgieva aan Tweakers uit, in een online interview dat we na onze speelsessie konden doen. “We hebben Rise of the Republic gemaakt, maar eigenlijk wilde ik toen al terug naar het verhaal over de stichting van Rome. Dat was echter een dermate ander tijdperk dat dat op dat moment niet haalbaar was binnen Rome II. Toen we de kans kregen een losse game te maken, was voor ons snel duidelijk dat we daarmee wél verder terug in de tijd konden. Zo kwamen we op de bronstijd uit.”

Wie aan een half woord genoeg heeft, zou kunnen speculeren dat CA Sofia de wens om het verhaal van de stichting van Rome te vertellen nu zelf ‘kickstart’ met Troje als beginpunt. De Trojaanse oorlog is immers niet alleen een groot verhaal op zichzelf, maar vormt ook het startpunt van diverse andere mythes, zoals de Odyssee en de Aeneis. Die laatste mythe draait rond het verhaal van Trojaan Aeneas. Na zijn vlucht uit Troje legde hij na enige omzwervingen met zijn zoon Ascanius in Italië de basis voor een lijn van koningen waar later Remus en Romulus uit voort zouden komen. Of we die mythes in gamevorm zullen terugzien is uiteraard nog lang niet duidelijk, maar het is best leuk om erover na te denken.