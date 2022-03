Waarschijnlijk ken je het verhaal van de Trojaanse oorlog wel. De kans dat je in ieder geval namen als Achilles, Odysseus en Hector kent, is vrij groot. Wie ooit op school iets met Latijn of Grieks heeft gedaan, zal wellicht bekend zijn met de materie, maar dat is zeker geen noodzaak: elke zichzelf respecterende nerd zal weten wat een trojan is en waar die naam van is afgeleid. De Ilias is goed voor mooie verhalen over mythische helden en leent zich dus uitstekend als basis voor populaire cultuur zoals films en games. Daar is de Illias ook al eerder voor gebruikt. In die verhalen komt vooral duidelijk de tweestrijd tussen de Grieken en de Trojanen naar voren, waarbij de Grieken, na enige woordwisselingen en wat machtsspelletjes, meestal eensgezind ten strijde trekken. Maar waren die Grieken wel zo eensgezind? Het antwoord daarop is vast genuanceerd, maar in het onlangs verschenen A Total War Saga: Troy is het antwoord simpelweg 'nee'. De Grieken voerden net zo lief oorlog met elkaar als met Troje.

De oplettende gamer heeft A Total War Saga: Troy op 13 augustus natuurlijk gratis uit de Epic Game Store getrokken en er mogelijk, net als wij, al een campagne op zitten. Vooraf zaten we met de vraag hoe je een verhaal dat om één centrale strijd draait vertaalt naar een Total War-campagne. Het antwoord is inmiddels duidelijk. Je laat die strijd grotendeels los en laat het slechts de endgame zijn van een campagne die spelers op allerlei andere manieren uitdaagt en in andere oorlogen stort. Het overwinnen van Troje - of van de Grieken, als je vanuit Trojaans perspectief speelt - begint er namelijk mee dat je jezelf staande moet houden tussen je buren. De totale speelkaart beslaat een gebied vanaf de Ionische eilanden van Griekenland tot aan de westkust van Turkije, de regio waar vroeger Troje moet hebben gelegen. De vele provincies die je tegenkomt zijn verdeeld tussen de talloze subgroepen die Griekenland als geheel kende. Samen zijn ze goed voor tientallen verschillende facties, waarvan er momenteel acht speelbaar zijn. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor Ithaca, waarbij Odysseus de held is, of voor Phthia, de thuisbasis van Achilles. Aan de kant van Troje kun je kiezen voor de facties van Paris of Hector, of van hun landgenoot Aeneas.

A Total War Saga: Troy ontvouwt zich dus op voorhand al meer als een ‘normale Total War-game’ dan als een spel dat het verhaal van de Trojaanse oorlog nauwkeurig volgt. Toch speelt de strijd tussen de Grieken en de Trojanen wel een rol. Allereerst zorgen diverse diplomatieke opties ervoor dat je als Griekse factie sneller een goede band onderhoudt met een andere Griekse factie dan met Trojanen. Daarnaast maakt de game op gezette tijden melding van gebeurtenissen die verband houden met het bekende verhaal. Na enkele tientallen beurten krijg je bijvoorbeeld de melding dat Menelaos je oproept om de strijd aan te gaan met Troje. Of je dat op dat moment doet, is helemaal aan jezelf. Uiteraard heeft je keuze gevolgen voor de onderlinge relatie tussen jouw factie en het Sparta van Menelaos, maar dat is van latere zorg. Dat wil zeggen: als je relatie toch al niet goed was, heb je kans dat je een volgende oorlog hebt te pakken.

Daarmee hebben we de hoofdzaak genoemd: een vrij normale Total War-campagne dus, met uiteraard de nodige vernieuwingen en tweaks. In de eerste plaats valt daarbij op dat de game wat gestroomlijnder lijkt. Dat is logisch, de Saga-games in de Total War-serie bieden een wat beperktere setting dan de grote Total War-games en bieden dus een daarbij passende, meer gestroomlijnde spelervaring. In de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat het handelssysteem zoals je dat kende is verdwenen, terwijl het vormgeven van helden met extra skills en abilities wat simpeler werkt dan in vorige games. De nadruk ligt duidelijk op het opbouwen van je provincies. Die moeten zorgen voor de aanvoer van voedsel, hout, steen, koper en goud, en je legers.