Total War Saga: Troy is eerste 24 uur na release gratis in Epic Games Store

Sega's strategiegame A Total War Saga: Troy is de eerste dag na de release op 13 augustus gratis verkrijgbaar in de Epic Games Store. Gamers die het spel daarna willen bemachtigen, moeten wel betalen. De game is een jaar lang alleen via de gamewinkel van Epic te koop.

Het is voor het eerst dat Epic Games een game van een grote uitgever weggeeft vanaf het moment dat het spel uitkomt. Vermoedelijk wil Epic daarmee meer gebruikers aan zich binden. De gamewinkel geeft al geregeld gratis games weg om dat te doen, maar het ging daarbij tot nu toe om oudere of kleinere games, die niet meer voor hoge prijzen worden verkocht.

Spelers die de game in de eerste 24 uur downloaden, krijgen het spel in hun bezit. Het gaat dus niet om een tijdelijke periode waarin de game gratis is te spelen. Wat de game na de releasedag gaat kosten, is nog niet bekend. De vorige game in de spin-offserie kost 40 euro op Steam.

"Met dank aan Epic kunnen we het spel gratis weggeven op de releasedag", zegt uitgever Sega. Dat lijkt aan te geven dat Epic een financiële compensatie geeft aan de uitgever. Sega hoopt dat door de actie meer spelers met het genre in aanraking komen. Ook benadrukt Sega dat alleen Troy op deze manier verkocht zal worden. Andere Total War-games zullen niet exclusief in de Epic Games Store belanden.

A Total War Saga: Troy wordt gemaakt door ontwikkelaar Creative Assembly. Het strategiespel speelt zich af rondom de oorlog tussen de Grieken en de Trojanen in de bronstijd. Spelers nemen rollen aan van de Griekse Achilles of Prins Hector van Troje. De game verschijnt alleen voor de pc en is het eerste jaar alleen in de Epic Games Store te koop. In augustus 2021 komt het spel ook naar Steam en andere platformen.

Opvallend is dat er op Steam al een pagina voor de game online stond en dat daarbij wordt vermeld dat het spel in 2020 uitkomt. Dat geeft mogelijk aan dat de deal met Epic Games later is gemaakt. Het spel werd vorig jaar in september aangekondigd.