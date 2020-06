Apple brengt iOS 13.5.1 uit die Unc0ver-jailbreak onmogelijk maakt

Apple heeft iOS 13.5.1 uitgebracht. In de nieuwe versie van het besturingssysteem worden niet alleen veiligheidsupdates geïnstalleerd, maar ook de mogelijkheid tot jailbreaken ongedaan gemaakt. De Unc0ver-jailbreak is onder de iOS-versie niet meer te gebruiken.

De nieuwste versie van iOS dicht volgens Apple een kwetsbaarheid in het werkgeheugen van de kernel van iPhones en iPads. CVE-2020-9859 is een zeroday waarmee een aanvaller ook vanaf een afstand code kan uitvoeren op een telefoon of tablet. iOS 13.5.1 en iPadOS 13.5.1 dichten dat lek.

De kwetsbaarheid werd niet alleen misbruikt voor mogelijke aanvallen, maar ook voor een jailbreak. Vorige maand werd de Unc0ver-jailbreak uitgebracht, die werkte op recente iPhones en iPads. Het is zeldzaam dat er jailbreaks uitkomen voor iOS-versies die nog zo nieuw zijn, al gebeurt dat de laatste tijd wel vaker.