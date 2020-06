Stichting Brein liet vorig jaar 564 websites met illegaal aanbod offline halen

Auteursrechtenstichting Brein liet in 2019 564 websites en diensten offline halen die illegale downloads of streams aangeboden zouden hebben. Ook werden op last van Brein Facebook-groepen gestopt, resultaten bij zoekmachines verwijderd en Pirate Bay-proxy's neergehaald.

Brein voerde in 2019 596 onderzoeken uit, schrijft de stichting in haar jaarverslag. Daarvan lopen er momenteel nog 243 actief door. Het is niet bekend om welke onderzoeken het gaat.

Brein zegt dat ze vorig jaar 23 aanbieders van iptv-kastjes en -diensten liet stoppen, net als 12 Facebook-groepen en 333 proxy's van The Pirate Bay. Ook werden 258 proxy's via providers op dns- en ip-niveau op verzoek van Brein geblokkeerd. Brein liet ook 1,2 miljoen zoekresultaten verwijderen uit zoekmachines, en liet 1854 videostreams, 1107 YouTube-filmpjes en 1818 online advertenties offline halen.

In een specifiek geval werd een netwerk van Russische streamingwebsites dat in Nederland werd gehost, offline gehaald. Daarop werden 26.000 films en 10.000 series gehost. De sites van het netwerk hadden volgens Brein 90 miljoen unieke bezoekers per maand. In de meeste gevallen waarin Brein een rechtszaak startte, kozen de aanbieders voor een schikking. Die bestaat uit compensatie voor de schade en een schikkingsbedrag.