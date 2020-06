Arlo brengt slimme videodeurbel met beeldhoek van 180 graden uit voor 199 euro

Arlo brengt zijn slimme videodeurbel uit in Nederland. De bel, die simpelweg 'Videodeurbel' heet, kost 199 euro. Gebruikers moeten een abonnement hebben om hun beelden online op te kunnen slaan.

De videodeurbel van het bedrijf heeft een beeldhoek van 180 graden en een beeldverhouding van 1:1. Daardoor is het volgens het bedrijf mogelijk een persoon volledig in beeld te brengen. De resolutie van de bel is 1536x1536 pixels.

De bel heeft onder andere een nachtmodus met een infraroodlens en een 'always-on-functie'. Daarbij neemt de bel altijd 3 of 4 seconden op voordat er beweging gedetecteerd wordt. Die functie is alleen beschikbaar met een abonnement.

De bel kost 199 euro. Daarbij zit nog geen abonnement. Zonder een Arlo Premier-abonnement kunnen gebruikers geen beelden terugkijken. Met een abonnement van 2,79 euro per maand per camera kan dat wel, tot 30 dagen terug. Met een abonnement kunnen gebruikers ook uitgebreidere meldingen zien, personen of dieren herkennen en activiteitszones instellen.

Arlo, dat ooit onderdeel was van Netgear, kondigde de bel vorig jaar al aan. Het was toen nog niet bekend of de bel ook naar Nederland zou komen en voor welke prijs. Arlo zegt nu in een persbericht dat de deurbel te koop is via verkopers en op de site, al is de bel daar op het moment van schrijven nog niet te vinden.