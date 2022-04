Arlo kondigt draadloze versie videodeurbel aan

Fabrikant Arlo heeft een draadloze versie van zijn videodeurbel gepresenteerd. Deze versie heeft niet langer de bedrading van een traditionele deurbel nodig om te functioneren. De deurbel heeft een ingebouwde accu die drie tot zes maanden moet meegaan.

De deurbel met ingebouwde accu moet de installatie eenvoudiger maken, zegt Arlo. De bedrade videodeurbel maakt ook gebruik van de 'dingdong' van de traditionele deurbel. Omdat de nieuwe versie dat niet kan, komt er begin volgend jaar een apart apparaatje met de naam Chime om geluid in huis te laten horen als iemand aanbelt.

Voor de rest is de draadloze deurbel hetzelfde als het vorige model, dat sinds deze zomer te koop is in Nederland. De videodeurbel van het bedrijf heeft een beeldhoek van 180 graden en een beeldverhouding van 1:1. Daardoor is het volgens het bedrijf mogelijk een persoon volledig in beeld te brengen. De resolutie van de bel is 1536x1536 pixels. De bel heeft onder andere een nachtmodus met een infraroodlens en een 'always-on-functie'.

Zonder een Arlo Premier-abonnement kunnen gebruikers geen beelden terugkijken. Met een abonnement van 2,79 euro per maand per camera kan dat wel, tot 30 dagen terug. Gebruikers kunnen beelden ook offline opslaan als ze het Arlo-basisstation hebben. Arlo, dat ooit onderdeel was van Netgear, kondigde de bedrade bel vorig jaar al aan. De draadloze bel kost in de VS 199 dollar, 50 dollar meer dan de bedrade versie. De nieuwe versie staat nog niet op de Nederlandstalige website.