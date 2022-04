Logitech introduceert HomeKit-deurbel met beeldhoek van 160 graden

Logitech heeft de Circle View Wired Doorbell getoond, een cameradeurbel met 160-gradengroothoeklens en ondersteuning voor gezichtsherkenning en HomeKit Secure Video. Met HKSV zijn de beelden tien dagen lang gratis op te slaan in iCloud.

De Circle View Wired Doorbell ondersteunt volgens Logitech hd-beelden, nachtzicht tot 1,82 meter en hdr, en heeft zowel een speakertje als een microfoon. De deurbel kan gekoppeld worden aan 'de meeste' bestaande bedrade deurbelsystemen. Gebruikers kunnen de bestaande deurbel via de Apple Home-app dempen. Door de ondersteuning met HomeKit kunnen gebruikers de deurbelbeelden bekijken op een Apple-apparaat, zoals Apple TV of een iPhone.

De deurbel kan daarnaast overweg met HomeKit Secure Video. Een van de voordelen hiervan is dat een HomePod, HomePod mini of Apple TV kan herkennen of er een mens, dier of voertuig op beeld te zien is. HKSV slaat deze beelden vervolgens bij iCloud op, waar ze tien dagen blijven staan. Deze beelden zijn tevens eind-tot-eindversleuteld en tellen niet mee met de opslaglimiet van de gebruiker.

Met de ingebouwde gezichtsherkenning kan de deurbel bezoekers identificeren, waarna de eigenaar van de deurbel deze bezoekers via een tag van een naam kan voorzien. De deurbel kan daarnaast via tags die zijn ingevoerd in de Foto's-bibliotheek van de gebruiker, mensen herkennen. Met die tags kan de Logitech-deurbel specifieke notificaties naar de eigenaar sturen, als een herkend persoon aan de deur staat.

De Logitech Circle View Wired Doorbell is nu via de Amerikaanse Apple-winkel te koop voor omgerekend inclusief btw 200 euro. Of de deurbel ook naar België en Nederland komt, is niet duidelijk. De deurbel is 118,8x118,8x41,8mm groot en weegt 151 gram.