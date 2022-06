Action gaat slimme deurbel verkopen onder LSC Smart Connect-lijn

Action gaat een slimme deurbel verkopen. De LSC Smart Connect Videodeurbel werkt op wifi en heeft een spraakfunctie. Het gaat om een whitelabel-product van Tuya, waar ook andere smarthomeproducten van de discounter van zijn gemaakt.

De LSC Smart Connect Videodeurbel kost 37,95 euro en is alleen verkrijgbaar bij de winkelketen. De deurbel heeft een 1080p HD-beeld, en heeft volgens tweaker Electrifying een field-of-view van 145 graden. De deurbel kan alleen bekabeld worden aangesloten en wordt geleverd met een kabel van vijf meter. Volgens Smarthomeweb is de deurbel zonder trafo te installeren. Het apparaat werkt op 2.4GHz-wifi, en via de app is het mogelijk met bezoekers te praten.

De deurbel valt net als andere Action-smarthomeproducten binnen de LSC Smart Connect-lijn. Dat zijn whitelabel-producten van Tuya, een Chinees platform waar fabrikanten gebruik van kunnen maken. Tuya beheert ook de achterliggende servers van het platform. Daar hebben sommige gebruikers kritiek op, omdat het platform veel informatie verzamelt van gebruikers. Ook HEMA maakt gebruik van Tuya-producten voor zijn smarthomeproducten.