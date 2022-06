Plague Inc. krijgt gratis spelmodus waarin spelers virus moeten bestrijden

Ndemic Creations heeft een nieuwe gamemodus voor Plague Inc. genaamd The Cure uitgebracht voor iOS en Android. In die modus moeten spelers een virus verslaan via contact-tracing en vaccinonderzoek, precies het omgekeerde doel van het originele spel.

The Cure werd al in maart aangekondigd als aankomende modus voor de mobiele game Plague Inc. In de nieuwe modus moeten spelers juist acties ondernemen om een nieuw virus te bestrijden. Dat kan door onderzoeksteams op pad te sturen, testcapaciteiten te vergroten, en lokale uitbraken tegen te gaan. Daarbij kunnen spelers onder andere bron- en contactonderzoek uitvoeren, maatregelen zoals handen wassen verplichten, en grenzen sluiten. Spelers moeten tegelijkertijd de economie op peil houden, en een vaccin ontwikkelen.

Ndemic Creations zei in maart dat het de gamemodus bouwde op verzoek van veel spelers. Die zouden regelmatig vragen om een modus waarin ze het virus moesten stoppen. Plague Inc. werd tijdens de eerste uitbraak van het coronavirus veel vaker gedownload dan normaal. De ontwikkelaar kreeg onder andere geld van en werkte samen met gezondheidsonderzoekers om de nieuwe spelmodus te maken. Wel waarschuwt Ndemic dat de game geen accurate of realistische scenario's biedt voor virusbestrijding.

De gamemodus is vooralsnog alleen te downloaden op iOS en Android. The Cure is een modus die in de basisgame zit en hoeft dus niet los te worden gedownloade. Ndemic zegt dat de game gratis is 'zolang de coronacrisis duurt'. Later moet er ook een versie uitkomen voor de pc en consoles.