Plague Inc. krijgt modus waarin spelers pandemie moeten stoppen

Plague Inc. krijgt een update waarin spelers het tegenovergestelde moeten doen van het huidige doel: de mensheid redden in plaats van uitroeien met een ziekte. De makers werken aan een update voor een dergelijke modus nadat ze hiertoe herhaaldelijk werden opgeroepen.

Ontwikkelaar Ndemic Creations meldt dat het namens spelers een donatie van 250.000 dollar heeft gedaan die wordt verdeeld tussen de Coalition of Epidemic Preparedness Innovations en het Covid-19 Solidarity Response Fund van de Wereldgezondheidsorganisatie. Tijdens het regelen van de donaties kreeg de ontwikkelaar naar eigen zeggen 'herhaaldelijke verzoeken of we een spel konden maken waarin de speler een uitbraak moet stoppen'. Daaraan geeft Ndemic Creations nu gehoor.

De ontwikkelaar zegt naast de genoemde financiële ondersteuning versneld te werken aan het maken van een nieuwe gamemodus van Plague Inc. waarin spelers 'de wereld moeten redden van een uitbraak van een dodelijke ziekte'. Spelers moeten in deze modus de progressie van de ziekte beheren, de nationale gezondheidssystemen versterken en zich bezighouden met aspecten als triage, quarantaines, social distancing, en het sluiten van openbare voorzieningen en diensten.

De oproep voor de komst van een dergelijke modus lijkt onder meer te zijn ingegeven door oproepen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ndemic Creations zegt dat de nieuwe modus wordt ontwikkeld met onder andere de hulp van dit gespecialiseerde agentschap van de Verenigde Naties. Wanneer de modus precies uitkomt, is nog onbekend. De ontwikkelaar meldt dat de nieuwe update 'gratis zal zijn voor spelers tijdens de pandemie'.

Plague Inc. werd een maand geleden nog uit de Chinese App Store verwijderd, omdat het spel volgens Chinese autoriteiten 'illegale inhoud' bevat. Sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus is het spel erg populair. De studio achter het spel benadrukte eerder dat Plague Inc. een educatieve waarde heeft en dat allerlei organisaties dat onderschrijven. Ndemic Creations liet eerder al weten dat het met verschillende grote gezondheidsorganisaties samenwerkte om te kijken hoe het kon helpen bij de inspanningen om de verspreiding van het huidige coronavirus te beperken.