Apple en Google treden op tegen corona-apps

Apple staat alleen nog corona-apps in zijn App Store toe die van officiële gezondheidsorganisaties. De Google Play Store toont op het moment van schrijven geen apps bij zoeken op 'corona'.

CNBC citeert vier ontwikkelaars die anoniem melden dat Apple hun apps rondom SARS-CoV-2 heeft geweigerd. Een van hen kreeg een melding van Apple dat 'apps met informatie over de huidige medische situatie door erkende instituten ingediend moeten worden'. Een ander kreeg telefonisch te horen dat apps rond het coronavirus van officiële gezondheidsorganisaties of overheden afkomstig moeten zijn. Zoekacties op 'corona' en 'covid' leveren geen resultaten met spelletjes of andere niet-medische apps in de App Store op, maar wel verschijnen enkele niet-officiële apps, zoals een Nederlandse coronavirustracker, van het bedrijf Bloxy, dat wel gebruik zou maken van RIVM-cijfers.

In de Google Play Store levert een zoekactie op 'corona' helemaal geen resultaten op. Bij 'covid' zijn er enkele apps te vinden. Het beleid van de Play Store stelt dat apps verboden zijn die proberen te verdienen aan natuurlijke rampen, gruwelijkheden of tragische gebeurtenissen 'als er geen waarneembaar voordeel is voor slachtoffers'.

Meer bedrijven treden op tegen pogingen van mensen om te profiteren van het virus. Zo berichtte Reuters vorige week dat Amazon de verkoop van meer dan een miljoen producten gestaakt had wegens misleidende claims rond het virus.