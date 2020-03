Sonos stopt met omstreden Recycle Mode voor onklaar maken oude speakers

Sonos stopt met de Recycle Mode, een onderdeel van zijn Trade-Up-programma waarbij klanten recht op korting op nieuwe producten kregen als ze hun oude Sonos-producten onklaar maakten om ze in te leveren voor recycling.

Sonos heeft de Recycle Mode stilletjes verwijderd uit zijn app, constateert The Verge. De fabrikant van audio-apparatuur verwijst klanten die gebruik willen maken van de kortingsregeling door naar de klantenservice. Volgens The Verge raadt Sonos klanten die oude speakers gaan recyclen voortaan alleen nog aan deze terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. De website van de Recycle Mode is op het moment van schrijven nog wel actief.

Eind vorig jaar ontstond ophef over deze modus. Sonos gaf klanten als onderdeel van zijn Trade-Up-programma 30 procent korting op nieuwe speakers, mits ze hun oude speakers via de app in Recycle Mode zetten. Deze modus deactiveerde de speakers na 21 dagen, waarna deze niet meer op een Sonos-systeem aan te sluiten was, een actie die niet ongedaan te maken was.

In navolging daarop beëindigde Sonos de ondersteuning van de eerste generatie Sonos-producten. Onder andere de originele Zone Players, de Connect en Connect:Amp, de eerste generatie Play:5, de CR200 en de Bridge, die zijn geïntroduceerd tussen 2006 en 2009, krijgen daarom geen nieuwe functionaliteit meer, maar nog wel bugfixes en beveiligingspatches. De ceo van Sonos bood zijn excuses aan over de gebrekkige communicatie hierover en zei dat het niet de bedoeling was om met de Reycle Mode klanten onder druk te zetten om te upgraden. Het doel was om er zeker van te zijn dat er geen persoonsgegevens achterbleven, aldus het bedrijf.