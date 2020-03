NXP draagt nieuwe directeur voor

De raad van bestuur van het Eindhovense chipbedrijf NXP draagt Kurt Sievers voor als nieuwe directeur bedrijf. Sievers is momenteel al president van het bedrijf en zou Richard Clemmer opvolgen als topman van NXP.

De raad van bestuur nomineert Sievers unaniem. Op 27 mei is er een aandeelhoudersvergadering waar het besluit over de nieuwe topman definitief valt. De huidige directeur van NXP, Richard Clemmer, was sinds 2009 actief in die functie. Hij blijft als strategisch adviseur betrokken bij het chipbedrijf en is eind februari toegetreden tot de raad van bestuur van HP.

Kurt Sievers is sinds september 2018 president van NXP en werkt al sinds 1995 bij het bedrijf, toen nog de halfgeleiderdivisie van Philips. Na de afsplitsing in 2006 ging het bedrijf verder als NXP, wat staat voor Next eXPerience.

Hij heeft onder andere leidinggevende positie op de afdelingen voor marketing & sales, productontwikkeling, strategie en het algemeen bestuur bekleed. Ook speelde hij volgens NXP een belangrijke rol bij de fusie van NXP met Freescale Semiconductor. Mede door dat samengaan, heeft NXP flink marktaandeel gewonnen op het gebied van internet-of-things- en automotive-chips.