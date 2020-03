Facebook start rechtszaak tegen Namecheap wegens verkoop malafide domeinnamen

Facebook heeft deze week een rechtszaak aangespannen tegen Namecheap, omdat deze domeinnamen zou registreren die doen alsof ze van Facebook zijn. Proxydienst Whoisguard, een bedrijfsonderdeel van Namecheap, wordt ook genoemd in de aanklacht.

Volgens het sociale medium heeft Whoisguard 45 domeinnamen geregistreerd of gebruikt die doen alsof ze een dienst van Facebook zijn. Daaronder vallen domeinnamen als instagrambusinesshelp.com, facebo0k-login.com en whatsappdownload.site. Dergelijke url's worden vaak gebruikt voor bijvoorbeeld phishingsdoeleinden, waarbij de gebruiker niet doorheeft dat de website niet legitiem is.

Facebook zegt tussen oktober 2018 en februari 2020 meldingen te hebben gestuurd over de malafide domeinnamen naar Whoisguard. Dit bedrijf is volgens Facebook verplicht om informatie te geven over deze inbreuk makende domeinnamen. Het in de Amerikaanse staat Arizona gevestigde Namecheap zou deze informatie echter nog niet hebben overhandigd. Daarom stapt het sociale medium naar de rechter.

In een verklaring aan ZDNet zegt Namecheap iedere beschuldiging van fraude en misbruik serieus te nemen en te onderzoeken. Het bedrijf zegt gevallen van actief misbruik te verwijderen van het platform, mits daar bewijs voor is. Wanneer er geen bewijs is voor misbruik of wanneer het inbreuk op handelsmerken betreft, volgt Namecheap het 'standaardprotocol van de markt'. Namecheap claimt dat de rechtszaak een 'aanval op de privacy van Namecheap-gebruikers' is.

Het is niet voor het eerst dat Facebook een registrar aanklaagt vanwege dergelijke, malafide domeinnamen. Eind oktober klaagde het bedrijf namelijk ook OnlineNIC en diens proxydienst ID Shield aan. Facebook zegt consequenties te willen verbinden aan bedrijven die Facebook-gebruikers kwaad willen doen. Daarom scant het bedrijf ook 'regelmatig' naar domeinnamen en apps die inbreuk maken op de handelsrechten van Facebook.