Donkere modus is beschikbaar in WhatsApp

De Android- en iOS-versies van WhatsApp hebben een update gekregen die officieel een donkere modus toevoegt. Bij iOS 13 en Android 10 wordt de donkere modus geactiveerd door het besturingssysteem.

Gebruikers van Android 9 en lager moeten de donkere modus inschakelen via de settings van WhatsApp zelf. Bij Android 10 en de nieuwste iOS-versie, schakelt de chatapplicatie vanzelf over naar de donkere modus als gebruikers hun besturingssysteem ook ingesteld hebben op een donker thema.

Per besturingssysteem heeft Facebook een donkere interface voor WhatsApp ontworpen. Bij de iOS-versie is die wat donkerder, met echt zwart. Bij de Android-versie is dat een donkere grijstint. De donkere modus is voor alle gebruikers beschikbaar vanaf dinsdag, na het updaten van de app.

De komst van een donkere modus heeft lang op zich laten wachten. Al in 2018 zaten de eerste verwijzingen voor zo'n modus in een bètaversie van de chatapp. Begin dit jaar zat er voor het eerst een werkende donkere modus in bètaversies van de chatapp.