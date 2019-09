Facebook brengt donkere modus uit voor Android-testversie van Instagram

Facebook heeft een donkere modus toegevoegd aan de bèta-versie van de Instagram-app voor Android. De modus is beschikbaar voor gebruikers die de nieuwe versie van Instagram draaien met Android 10 of One UI van Samsung. De update staat nog niet in de Play Store.

De donkere modus van Instagram werkt via de systeeminstellingen van Android 10 en One UI. Als de donkere modus wordt aanzet via de systeeminstellingen van deze besturingssystemen, zal Instagram in het donker worden weergegeven. Het gaat hierbij om een donkere modus speciaal voor amoled-schermen, waarbij enkele onderdelen van de app volledig zwart zijn. Veel Google-apps, waaronder Gmail, bevatten een donkergrijze dark mode.

De Instagram-darkmode werd geïntroduceerd in versie 114.0.0.0.24 van de Instagram-app. Deze is op het moment van schrijven nog niet te downloaden in de Play Store. Wel is er een .apk-bestand beschikbaar via APKMirror.

Donkere modi worden door steeds meer gebruikers benut. Tegenwoordig maakt een donkere modus standaard onderdeel uit van Android 10, iOS 13 en One UI. Ontwikkelaars voegen daarnaast steeds vaker een dark mode aan hun applicaties toe. Zo werkt Facebook momenteel aan donkere modi voor WhatsApp, Messenger en de Facebook-app.