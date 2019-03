Facebook brengt testversie donkere modus voor Messenger uit

Facebook heeft stilletjes een testversie uitgebracht van de donkere modus voor Messenger. Om de functie te kunnen gebruiken moeten gebruikers een halvemaan-emoji sturen naar een ander. De functie werkt nog niet in alle menu's.

Dat schrijft redditgebruiker FusionxGamerz. Om de functie te activeren moeten gebruikers een halvemaan-emoji sturen in een chat en op de maan drukken. Een pop-upbericht verschijnt dan dat aangeeft dat de gebruiker de 'dark mode' heeft gevonden. Daarna komt er bij de instellingen een optie om de modus aan of uit te schakelen.

Sommige gebruikers merken wel op dat het proces niet helemaal soepel verloopt. Zo moet de app soms herstarten voor het op het maanbericht drukken iets doet. De functie werkt op zowel Android als iOS, al geven sommige redditgebruikers aan dat ze de optie niet krijgen. Volgens Android Police zijn er bepaalde menu's waar de nachtmodus niet werkt.

De donkere modus werd vorig jaar aangekondigd op de ontwikkelaarsconferentie van Facebook. De functie is vooral handig voor telefoons met oledschermen. Om zwart weer te geven gaan die pixels namelijk uit, wat energie bespaart. Daarnaast is er ook een groep mensen die het fijner vindt kijken, bijvoorbeeld als het 's avonds donker is.

Eind vorig jaar merkte twittergebruiker Jane Manchun Wong op dat de optie in 'sommige landen' was uitgebracht. De functie lijkt nu wereldwijd beschikbaar te zijn. Wong toonde destijds een collage van hoe de functie eruitziet.