Opgepakte Huawei-cfo klaagt Canada aan wegens onterecht doorzoeken apparatuur

De in Canada gearresteerde cfo van Huawei klaagt autoriteiten in dat land aan omdat haar smartphones, iPad en computer illegaal doorzocht zouden zijn. Drie uur na de doorzoeking zou ze pas formeel gearresteerd zijn.

De aanklacht is volgens Bloomberg ingediend tegen de Canadese douane, een politieman en de Canadese overheid. De cfo, Meng Wanzhou, claimt dat ze niet tijdig is ingelicht over de reden waarom haar spullen doorzocht werden en ook niet direct de mogelijkheid kreeg een advocaat in te schakelen. De uiteindelijke arrestatie zou met opzet vertraagd zijn om bewijs te verzamelen, onder het mom van een reguliere douane- of immigratie-zaak.

Meng werd 1 december vorig jaar staande gehouden in Vancouver, toen ze over wilde stappen van haar vlucht uit Hong Kong naar Mexico. Daarbij werden twee smartphones, een iPad en een computer in beslag genomen. Meng claimt dat ze gevraagd werd haar wachtwoorden te overhandigen. Pas drie uur na de doorzoeking zou ze pas officieel gearresteerd zijn.

De autoriteiten zouden illegaal haar spullen hebben doorzocht, waarmee haar recht op privacy is geschonden, zo luidt de aanklacht. Ook zou ze onwetmatig verhoord zijn. De douane en politie zouden van de gelegenheid misbruik hebben gemaakt 'om haar onwetmatig over te halen bewijs en informatie te verstrekken'.

De aanklacht komt op een moment dat de Canadese overheid moet besluiten over de uitlevering van de cfo aan de VS. Dat land beschuldigt Huawei van het omzeilen van het Amerikaanse handelsembargo tegen Iran door Amerikaanse producten aan dat land te leveren. De VS verzocht daarom tot de arrestatie van de chief financial officer. China beschuldigt de VS ervan dat er politieke redenen zoals de handelsoorlog tussen de twee ten grondslag liggen aan de arrestatie.