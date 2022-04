Huawei-cfo Meng Wanzhou mag terug naar China na akkoord met aanklagers in VS

Huawei-cfo Meng Wanzhou is vrij om te vertrekken uit Canada, waar ze sinds 2018 onder huisarrest heeft gezeten. De topvrouw werd beschuldigd van fraude door de VS en heeft het nu op een akkoord gegooid met de aanklagers.

Meng was via videoverbinding aanwezig in de Amerikaanse rechtszaal op vrijdag, schrijft onder andere Reuters. Als onderdeel van de overeenkomst geeft Meng toe dat het Iraanse Skycom, een bedrijf dat Huawei omschreef als 'partnerbedrijf', in werkelijkheid een dochteronderneming is van Huawei. Dat zou ze bij een presentatie in 2013 verzwegen hebben tegenover banken. Daardoor keurden die banken honderden miljoenen dollars aan transacties goed, ondanks dat er destijds een handelsembargo met Iran gold. In ruil voor Mengs bekentenis, wordt ze niet uitgeleverd aan de VS, noch verder vervolgd en mag ze Canada verlaten en terugkeren naar China.

De onderhandelingen tussen de VS en China in deze zaak zouden onder president Trump zijn vastgelopen, maar opnieuw op gang gekomen zijn onder de huidige Amerikaanse president Biden. Twee Canadese burgers, die luttele dagen na Mengs arrestatie in 2018 zelf opgepakt werden in China, zijn onderweg terug naar hun thuisland. Dat bevestigde de Canadese premier Trudeau op vrijdag, volgens CBC.

De arrestatie was destijds een symptoom van de hevig oplopende handelsoorlog tussen China en de VS onder Trump. Huawei staat nog altijd op de zogenaamde 'entity list' van de VS, waardoor het geen zaken mag doen met Amerikaanse bedrijven. Huawei heeft zijn marktaandeel op de smartphonemarkt in de afgelopen twee jaar zien kelderen vanwege het handelsverbod. De fabrikant komt in Europa niet of nauwelijks meer met nieuwe modellen en de leveringen zijn in twee jaar tijd meer dan gehalveerd.