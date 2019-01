Huawei heeft werknemer die verdacht wordt van spionage ontslagen

Huawei heeft een werknemer ontslagen die in Polen is opgepakt wegens verdenkingen van spionage. Volgens Huawei heeft de werknemer het bedrijf in diskrediet gebracht, al zou de spionage geen direct verband houden met activiteiten van het Chinese telecombedrijf.

Het gaat om Weijing Wang, die bij de Poolse tak van Huawei werkte als directeur marketing. Volgens CNN, die een statement van Huawei ontving, is Wang inmiddels ontslagen. In het statement staat dat de werknemer weliswaar voor een slecht imago heeft gezorgd, maar verder wordt ontkend dat de verdachte activiteiten verband houden met het bedrijf zelf. Dat is overigens iets dat Poolse inlichtingendiensten hebben bevestigd tegenover persbureau Reuters.

De voormalige directeur werd afgelopen week gearresteerd, en volgens de Poolse autoriteiten is de operatie het resultaat van langdurig en grondig onderzoek naar spionage-activiteiten van de medewerker. Bij een inval in het kantoor van Huawei in Polen zijn documenten en opslagmedia in beslag genomen, die de inlichtingendienst van Polen gaat analyseren.

Naar aanleiding van de inval en de arrestaties heeft de Poolse Minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudzinski geopperd dat de EU en NAVO met een reactie moeten komen. Brudzinski wil namelijk dat wordt overwogen om Huawei van de Europese markten te weren.

Eerder werd al Huawei-cfo Wangzhou Meng opgepakt in Canada op verzoek van de VS. Zij is inmiddels op borgtocht vrijgelaten, maar de arrestatie zorgde voor boosheid bij de Chinese overheid. Na het oppakken van Meng reageerde China door een aantal Canadezen op te pakken. Er zijn al langer zorgen bij Westerse overheden dat Huawei door de Chinese overheid wordt ingezet als een verlengstuk om te kunnen spioneren.