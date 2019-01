Poolse autoriteiten arresteren Huawei-directeur op verdenking van spionage

De Poolse inlichtingendienst heeft invallen gedaan bij het kantoor van de Chinese elektronicafabrikant Huawei. Bij de actie is de sales-directeur van Huawei Polen en een Poolse medewerker van Orange gearresteerd.

De Chinese sales-directeur van Huawei Polen en de Orange-medewerker worden beschuldigd van spionage. Als ze schuldig worden bevonden kunnen ze een gevangenisstraf van tien jaar krijgen. Officieel meldt de Poolse overheid dat het om een Chinese en Poolse man gaat. Poolse media zeggen dat het gaat om Weijing Wang, de sales-directeur van de Poolse afdeling van de Chinese onderneming.

Volgens TVP was de Orange-medewerker in het verleden een hoge officier van de interne veiligheidsdienst ABW. De arrestatie vond dinsdag bij de verdachten thuis plaats en tegelijkertijd viel de politie de kantoren van Huawei en Orange binnen. Donderdag besloot de rechter tot verlenging van hechtenis van de verdachten met drie maanden.

Volgens de Poolse autoriteiten is de operatie het resultaat van langdurig en grondig onderzoek naar spionage-activiteiten van de verdachten. Bij invallen zijn documenten en opslagmedia in beslag genomen, die de inlichtingendienst van Polen gaat analyseren.

De Chinese overheid verklaart tegen Reuters 'zeer bezorgd' te zijn over de arrestatie en maant de Poolse autoriteiten de zaak 'met zorg' te behandelen. Het gaat om een nieuwe actie in een reeks van een Westers optreden gericht tegen Huawei. Met name de Amerikanen beschuldigen Huawei al jaren van spionage voor Peking, iets wat het bedrijf altijd heeft ontkend.

In meerdere landen, waaronder de VS, het VK, AustraliŰ en Japan is het gebruik van Huawei-netwerkapparatuur teruggeschroefd uit vrees voor spionage. In Canada is vorige maand de cfo van het bedrijf gearresteerd, maar niet op verdenking van spionage maar voor het omzeilen van Amerikaanse sancties tegen Iran.