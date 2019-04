NCTV komt 'eind mei' met uitkomst onderzoek kwetsbaarheid 5g-netwerk

De uitkomst van het NCTV-onderzoek naar de kwetsbaarheid van de toekomstige 5g-netwerken wordt eind mei verwacht. De risicoanalyse is gefocust op hoe leveranciers van netwerkapparatuur misbruik kunnen maken van het netwerk en hoe dat risico kan worden beheerst.

Zodra de uitkomst bekend is, wordt de Tweede Kamer daarover geïnformeerd. Dat schrijven de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Justitie en Veiligheid in een Kamerbrief. Voor de analyse werkt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid samen met KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. Bij de analyse wordt niet alleen rekening gehouden met de veiligheid van Nederland. Economische belangen worden er volgens de minister en de staatssecretaris ook bij betrokken.

Aanleiding voor de brief zijn vragen van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. Zij had namelijk gevraagd om een reactie op een publicatie van RTL Z. Dat medium berichtte eind maart dat KPN een overeenkomst zou willen sluiten met Huawei voor de aanleg van het 5g-netwerk. RTL Z baseerde dit op anonieme bronnen. De officiële reactie van KPN destijds was dat het nog niet had gekozen en het bericht niet kon bevestigen.

In de Kamerbrief erkennen de schrijvers dat telecomnetwerken van 'vitaal belang' zijn voor Nederland en dat er in 'verschillende landen ongerustheid is over risico's die samenhangen met toeleveranciers voor deze netwerken'. Specifiek richt die zorg zich volgens de twee schrijvers op apparatuur uit landen waar wetgeving van kracht is die de leveranciers verplicht mee te werken aan 'inlichtingenoperaties'. Van die landen is volgens het duo bekend dat ze 'offensieve cybercapaciteiten richting Nederlandse belangen ontplooien'.

Huawei en de Chinese overheid worden niet expliciet genoemd in de Kamerbrief, toch lijkt het waarschijnlijk dat het daarover gaat. De Verenigde Staten beschuldigt Huawei er namelijk van spionage mogelijk te maken voor de Chinese overheid. Daarvoor heeft de VS nooit bewijs geleverd, toch voert het land de druk bij bondgenoten op om banden met het Chinese bedrijf te verbreken. Zo liet de VS onlangs aan de Duitse regering weten minder inlichtingen te delen als Huawei in Duitsland leverancier voor het 5g-netwerk zal zijn.

Volgens een Brits overheidsrapport heeft Huawei-apparatuur die wordt gebruikt in het telecomnetwerk van het land, 'crypotgrafische tekortkomingen en standaardwachtwoorden'. Nederland heeft nog geen officiële positie ingenomen aangaande de Huawei-apparatuur; daarvoor wacht de Tweede Kamer eerst het rapport van de NCTV af.