VS: Duitsland krijgt minder inlichtingen als Huawei 5g-netwerkapparatuur levert

De regering van de Verenigde Staten heeft aan de Duitse regering laten weten dat het minder inlichtingen zal krijgen als Duitsland in zee gaat met het Chinese Huawei als leverancier van apparatuur voor de 5g-netwerken in het land.

De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, Richard A. Grenell, heeft een brief geschreven aan de Duitse minister van Economie met deze waarschuwing, schrijft de WSJ. Dit medium stelt dat het de brief heeft ingezien. Als er in Duitsland groen licht komt voor Huawei, zal het delen van inlichtingen niet op het huidige niveau blijven, stelt de ambassadeur.

De Verenigde Staten proberen allerlei bondgenoten te overtuigen om vooral niet met Huawei in zee te gaan, uit angst dat het bedrijf via zijn apparatuur kan spioneren voor de Chinese overheid. Het is echter voor het eerst dat de regering van president Trump met dit soort waarschuwingen komt. In de strijd tegen terreur zijn de inlichtingen van de VS erg belangrijk voor Europese inlichtingendiensten.

Deze waarschuwing aan het adres van Duitsland komt niet voor niets. Naar verluidt overweegt Duitsland namelijk om Huawei-apparatuur toe te staan voor 5g-netwerken, mede vanuit de vaststelling dat er geen bewijs is dat Huawei zijn apparatuur zou kunnen gebruiken voor spionagedoeleinden.

Eerder waren er ook al geluiden dat de Britse inlichtingendienst op basis van ongepubliceerd onderzoek van mening is dat het risico van het gebruik van Huaweis 5g-apparatuur beheersbaar is. De Portugese provider Altice heeft eind vorig jaar al een samenwerkingsovereenkomst met Huawei gesloten voor de totstandkoming van een 5g-netwerk.