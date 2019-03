Tidal maakt beluisteren van MQA-muzieknummers beschikbaar voor iOS

Tidal heeft een nieuwe versie uitgebracht van zijn muziek-app voor besturingssysteem iOS. Daarmee kunnen gebruikers luisteren naar zogeheten MQA-streams, wat een relatief hoge geluidskwaliteit moet garanderen.

In de App Store van Apple is nu versie 2.7 beschikbaar, waarmee HiFi-gebruikers volgens Tidal kunnen luisteren naar meer dan 150.000 audionummers die wat de audiokwaliteit betreft net zo goed zouden klinken als de studiokwaliteit.

Het gaat hierbij om zogeheten MQA-bestanden, wat staat voor Master Quality Authenticated, de naam van de audiocodec en het gelijknamige bedrijf dat het erachter zit. Voorheen was er een speciale decoder nodig om van MQA gebruik te maken. Een dergelijke decoder zit bijvoorbeeld in de LG V30, maar dat is niet meer noodzakelijk, aangezien er een software-decoder in de Tidal-app zit.

Volgens Tidal is MQA een technologie om digitale muziek te comprimeren zonder beperkingen, waardoor luisteraars een muziekervaring voorgeschoteld krijgen zoals de artiest het bedoeld zou hebben. De app kan hiermee audio van hoge kwaliteit streamen in een container voor lossless audio, zoals flac of wav; het gaat daarbij veelal om 96kHz/24 bit, zonder dat er een enorme bandbreedte nodig is.

Dergelijke master quality-audio is sinds januari beschikbaar voor Android-gebruikers, waarbij deze functionaliteit eveneens beperkt is tot HiFi premium-gebruikers. In januari 2017 kwam deze optie al beschikbaar voor pc-gebruikers van Tidal.