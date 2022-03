Betalingsverwerker van Twitter-ceo Dorsey neemt meerderheidsbelang in Tidal

Square heeft een meerderheidsbelang in Tidal overgekocht van rapper Jay-Z. De betalingsverwerker betaalt er omgerekend 248 miljoen euro voor. Met de overname zegt Square-ceo Jack Dorsey dat Tidal muzikanten straks beter kan helpen met het verdienen van geld.

Hoeveel aandelen Square in Tidal neemt, wordt in het persbericht niet duidelijk. Square heeft het over een 'significant meerderheidsbelang'. Zowel Jay-Z als de muzikanten die al aandeelhouders waren, blijven een belang in het bedrijf hebben. Tidal zal onafhankelijk binnen Square blijven werken.

Artiesten zijn volgens Tidal ondernemers 'met een droom' die toegang tot systemen nodig hebben om hun dromen te kunnen verwezenlijken. Square-ceo Jack Dorsey denkt dat Square daarbij kan helpen en zegt dat de muziekindustrie en de geldindustrie raakvlakken hebben. Op Twitter schrijft Dorsey eerst te willen focussen op 'de meest kritische behoeften van artiesten en het laten groeien van hun aantallen fans'. Ook komen er 'nieuwe luisterervaringen' om fans dichterbij elkaar te brengen, moet het makkelijker worden om merchandise te kopen en komen er nieuwe inkomstenstromen voor artiesten.

Tidal is een muziekstreamingdienst die in 2014 werd opgericht in Noorwegen. De streamingdienst staat onder meer bekend om de lossless cd-kwaliteit van de streams. Daarnaast claimt het bedrijf binnen de streamingindustrie de hoogste royalties te betalen aan artiesten. Jay-Z nam het bedrijf begin 2015 over.

Betalingsverwerker Square werd in 2009 opgericht door onder meer Twitter-ceo Jack Dorsey. Het bedrijf maakt onder meer een scanner die je in een Lightning- of 3,5mm-poort inplugt en die je de magneetstrip van een bankkaart laat scannen. Ook verkoopt het bedrijf kassasystemen en geldverwerkingssoftware.