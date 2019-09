Amazon komt met Music HD-streamingabonnement met hoge bitrates

Amazon breidt zijn muziekstreamingabonnement uit met een variant die een betere geluidskwaliteit biedt. Music HD bevat volgens Amazon meer dan vijftig miljoen nummers in 'hd-kwaliteit' en miljoenen nummers in 'ultra hd'. De dienst kost 15 dollar per maand.

Volgens de faq van Amazon Music HD biedt het abonnement lossless audio in twee smaken. De meeste nummers zijn beschikbaar als 16bit audio met een sample rate van minimaal 44,1kHZ en een gemiddelde bitrate van 850Kbit/s. Amazon noemt dat HD. Daarnaast zijn er 'miljoenen nummers' beschikbaar als 24bit audio met een sample rate tussen 44,1kHz en 192kHz, met een gemiddelde bitrate van 3730Kbit/s.

Vooralsnog komt Amazon Music HD niet uit in Nederland en België. Het abonnement is beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan. In de VS biedt Amazon het Music HD-abonnement aan voor 15 dollar per maand, of 13 dollar voor Prime-leden. Bestaande Music-abonnees kunnen upgraden voor 5 dollar per maand extra. Nieuwe klanten kunnen de dienst drie maanden gratis uitproberen.

Tidal biedt al langer muziekstreaming aan in hoge kwaliteit met flac-audio, maar die is met 20 euro per maand duurder. Diensten als Spotify en Apple Music hebben geen optie voor betere geluidskwaliteit; bij de meeste grote streamingdiensten is de bitrate maximaal 320Kbit/s.