Snapchat krijgt modus voor 3d-selfies die werkt met Face ID-camera

Snapchat voor iOS krijgt via een update een 3D Camera Mode. Die werkt met de TrueDepth-technologie van Apple, waar Face ID voor nodig is. De modus voor 3d-selfies werkt alleen op de iPhone X en nieuwere iPhones.

Snapchat gebruikt de TrueDepth-technologie van Apple om een 3d-model van het gezicht van een gebruiker te maken met dieptedata. Hierdoor kan de selfie bewogen worden door de telefoon licht te draaien. 3d-selfies kunnen rechtstreeks naar andere gebruikers verstuurd worden via chat. Ook kunnen de selfies in een Snapchat-verhaal worden geplaatst of worden opgeslagen. Gebruikers met een Android-telefoon of oudere iPhone kunnen de 3d-selfies van anderen wel bekijken. Of de iPad Pro-modellen met Face ID 3d-selfies kunnen nemen is nog onbekend.

Een woordvoerder van Snapchat laat aan Tweakers weten dat ondersteuning voor 3d-selfies op termijn 'naar andere smartphones en camerasensoren' komt. Op de vraag of 3d-selfies ook naar Android-telefoons zullen komen, antwoordt Snapchat dat 'ondersteuning voor andere apparaten in de planning staat'. Meer laat het bedrijf momenteel niet weten. Op welke termijn ondersteuning naar andere toestellen komt is niet bekend.

Steeds meer Android-telefoons worden geleverd met gezichtsherkenning via dieptesensoren. Onder andere de komende Pixel 4 van Google krijgt geavanceerde gezichtsherkenning die werkt met radar. Mogelijk krijgen dergelijke apparaten op termijn ondersteuning voor 3d-selfies.