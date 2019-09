Spotify-gebruikers kunnen hun beluisterde muziek delen op Snapchat

Spotify maakt het binnenkort mogelijk voor zijn gebruikers om door de hen beluisterde muzieknummer te delen op Snapchat. Gebruikers moeten daarvoor wel de Snapchat-app geïnstalleerd hebben.

De functie wordt volgens Spotify binnenkort uitgebracht en maakt het naast muzieknummers ook mogelijk om speellijsten, albumbs en podcasts te delen op Snapchat. Gebruikers moeten daarvoor in de Spotify-app het deelmenu openen tijdens het luisteren naar de audio en vervolgens Snapchat selecteren. Deze nieuwe functie komt uit voor Android- en iOS-apparaten.

Een vriend die dat op Snapchat ziet langskomen kan via een veegbeweging en het aantikken van de gedeelde audio direct Spotify openen en naar die stream luisteren. Daarvoor moet wel de Spotify-app zijn geïnstalleerd. In Snapchat verschijnt niet alleen informatie over de gedeelde audio, maar ook een afbeelding van bijvoorbeeld het beluisterde album.

Via Spotify is het al mogelijk om beluisterde content te delen met andere apps als Facebook Messenger, Instagram Stories en WhatsApp. Een concurrerende muziekapp als Tidal laat zijn gebruikers ook muziek delen met Facebook en Instagram.