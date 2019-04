Snapchat test Swarm-achtige manier van inchecken

Snapchat is begonnen Status te testen, een functie die gebruikers op locaties laat inchecken zodat ze elkaar gemakkelijker kunnen ontmoeten. De methode lijkt op die van Swarm, met het verschil dat Snapchat een Bitmoji op de kaart plaatst die de activiteit van de gebruiker toelicht.

Met de Status-functie kunnen Snapchat-gebruikers elkaar snel informeren over hun huidige locatie én over wat ze op dat moment aan het doen zijn. Bij de locatie op de zogeheten Snap Map kan namelijk een avatar naar keuze worden geplaatst, zoals een figuurtje dat gamet, televisiekijkt, of beschikbaar is voor een hapje of drankje. Hiermee onderscheidt Snapchat zich van de incheck-app Swarm, waarvan de functionaliteit tot 2014 deel uitmaakte van Foursquare. Via de eveneens nieuwe Passport-functie van Snapchat worden alle geregistreerde activiteiten in een persoonlijk dagboek opgeslagen.

De Status- en Passport-functie van Snapchat werden voor het eerst opgemerkt door Twitter-gebruiker Jane Manchun Wong, die het nieuwtje doorspeelde aan TechCrunch. Uit haar schermafbeeldingen blijkt dat de 'status' van een gebruiker uitsluitend zichtbaar is voor de vrienden waarmee de locatie wordt gedeeld. De gegevens die via Passport worden bewaard, zijn dan weer uitsluitend toegankelijk voor de gebruiker zelf. Opgeslagen locaties kunnen op elk gewenst moment uit de geschiedenis worden gewist.

Een woordvoerder van Snapchat bevestigde aan TechCrunch dat de Status-functie momenteel op beperkte schaal wordt getest, bij een bepaald deel van de snapchatters in Australië. Wanneer de functie op grotere schaal wordt uitgerold, is nog niet bekend.