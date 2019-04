Snapchat krijgt multiplayergames

Snapchat krijgt integratie van Snap Games, spelletjes die ze direct met andere gebruikers kunnen spelen. Het bedrijf achter de chatclient kondigde daarnaast aan advertenties en Stories naar andere diensten te brengen.

De Snap Games zijn vanaf de chat-bar te openen, zonder dat een installatie nodig is. Gebruikers zien met welke contacten ze spelen en kunnen via berichten en voicechats communiceren. In eerste instantie zijn er zes spellen, waaronder Bitmoji Party met minigames, Zynga's battleroyalegame Tiny Royale en Zeptolabs' racespel C.A.T.S. Drift Race.

Nieuw is verder Snapchat Ad Kit, waarmee Snapchat zijn advertentienetwerk uitbreidt naar andere diensten. Dit moet later dit jaar gebeuren. Ontwikkelaars kunnen een sdk in hun app integreren, waarna advertenties via het netwerk van Snapchat getoond worden. De ontwikkelaars krijgen een deel van de inkomsten maar niet bekend is welk deel.

Snapchat maakte tijdens zijn Snap Partner Summit in Los Angeles ook bekend dat Stories in apps van derde partijen geïntegreerd kunnen worden. Onder andere Houseparty en Tinder gaan hiertoe over, waarna gebruikers in die apps Snapchat-camera kunnen gebruiken voor Stories. Tenslotte werkt Snapchat samen met derde partijen voor zijn Scan-functie. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld met hun camera wiskundige problemen scannen om deze door Photomath op te laten lossen of bij beelden gerelateerde gifs tonen via Giphy.