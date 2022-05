Eerste FarmVille-game stopt op Facebook vanwege einde Flash-ondersteuning

De eerste FarmVille-game van Zynga verdwijnt eind dit jaar van Facebook, omdat het platform dan geen Flash meer ondersteunt. Het spel kwam in 2009 uit en had destijds tientallen miljoenen gebruikers. De maker verwijst spelers door naar nieuwe versies.

Spelers kunnen nog tot 17 november in-gameaankopen doen, schrijft Zynga. Daarna gaat het betaalsysteem op slot, maar de browsergame blijft nog speelbaar tot 31 december. Spelers kunnen ook nog tot het einde van het jaar hun eerder aangeschafte credits uitgeven. Vanaf volgend jaar is FarmVille niet meer speelbaar. De game stopt omdat Adobe stopt met het updaten van Flash Player en Facebook daarmee de ondersteuning voor Flash-games schrapt.

FarmVille kwam in 2009 uit via Facebook en werd kort daarna de populairste game op het sociale netwerk. In 2010 had het spel bijna 84 miljoen maandelijks actieve gebruikers en de piek van dagelijks actieve gebruikers was 34,5 miljoen. Na 2011 nam de populariteit van de browsergame sterk af. In de afgelopen jaren was de game niet meer bovenaan de lijst van populaire Facebooks-spelletjes te vinden.

Zynga bracht in de tussentijd al nieuwe versies uit. Zo is FarmVille 2: Tropic Escape beschikbaar, zowel op Facebook als op Android en iOS. Deze versie gebruikt geen Flash en blijft werken op Facebook. Ook heeft Zynga FarmVille 3 op de plank liggen. Die nieuwe game komt binnenkort wereldwijd uit, aldus de ontwikkelaar.