Facebook begint test met gamestreaming in de VS

Facebook is begonnen met een test met gamestreaming in de Verenigde Staten. Gebruikers kunnen kosteloos games die normaal op smartphones speelbaar zijn streamen, maar de test is beperkt tot enkele staten in de VS.

Facebook wil naar eigen zeggen beginnen met het streamen van games met relatief eenvoudige graphics, die niet afhangen van latency, om zo een goede ervaring te kunnen bieden. De functie heet Instant Games en gaat vooralsnog alleen van start op Android en niet op iOS. Apple staat gamestreaming op zijn platform niet toe, omdat het alle games zegt van tevoren te willen keuren.

De test begint met een aantal games, waaronder Asphalt 9: Legends van Gameloft, Mobile Legends: Adventure van Moonton, PGA TOUR Golf Shootout van Concrete Software, Inc. en Solitaire: Arthur’s Tale van Qublix Games.

De dienst is kosteloos voor gebruikers, maar er zitten wel advertenties in. De test gaat lopen in enkele Amerikaanse staten en moet later in heel de VS beschikbaar zijn. Of en wanneer Instant Games beschikbaar gaan komen in de Benelux, is nog niet duidelijk.