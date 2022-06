Facebook brengt Gaming-app uit op iOS zonder games vanwege Apple-regels

Facebook heeft zijn Gaming-app uitgebracht voor iOS. Daarbij ontbreken wel de ingebouwde minigames. Het sociale netwerk haalt uit naar Apple, dat de app meerdere keren zou hebben geweigerd vanwege die games.

Het weglaten van de games in Facebook Gaming was de enige manier waarop het bedrijf de game in de App Store kon krijgen, zegt Facebook in een verklaring aan verschillende media. Facebook Gaming staat sinds vrijdag in de App Store, nadat de Android-app al in april uit kwam. Met Facebook Gaming kunnen gebruikers kijken naar streams van mobiele games, en zelf live games streamen. In de Android-app zitten er ook een aantal minigames in de app, zoals sportspelletjes.

Volgens Facebook zijn die laatstgenoemden de reden dat de app nu pas in de App Store is verschenen. "We hebben helaas gameplayfunctionaliteit volledig moeten verwijderen om Apples toestemming te krijgen", schrijft het bedrijf. Apple zou de app in de afgelopen maanden meerdere keren hebben afgewezen. Apple zou daarbij verwijzen naar de richtlijnen van de App Store, en stellen dat games de primaire inhoud van Facebook Gaming was. Facebook zegt op zijn beurt dat op Android 85 procent van de gebruikers alleen streams bekijken.

Facebook volgt met de kritiek andere techbedrijven. Eerder zei Microsoft ook al dat het problemen met de App Store had. De regels van Apple zouden Microsoft ervan weerhouden om games voor de streamingdienst uit te kunnen brengen op het platform. Ook op andere vlakken krijgt Apple de laatste tijd veel publieke kritiek. Zo werd een yoga-app geweigerd omdat het automatisch verlengen na een proefperiode uit stond, en werd e-maildienst Hey meerdere keren geweigerd omdat de knop voor in-app aankopen ontbrak.