'EU vraagt bedrijven naar mogelijk machtsmisbruik Apple bij in-app aankopen'

De Europese Commissie heeft appmakers, banken en online betaalplatforms gevraagd of die bedrijven vinden dat Apple zijn macht misbruikt door in-app aankopen alleen mogelijk te maken via zijn eigen betaalsysteem, zo gaat het gerucht.

De Commissie bevestigt het bevragen van appmakers, banken en online betaalplatforms niet, meldt MLex. Wel zei de Commissie de markt voor mobiele betalingen in het algemeen in de gaten te houden, maar ze wil niet bevestigen dat specifiek op Apple wordt gelet.

Het gaat om het systeem van in-app aankopen op iOS. Dat is alleen mogelijk via het betalingssysteem van de App Store. Appmakers hebben niet de keuze om in-app aankopen mogelijk te maken via een ander systeem naar eigen keuze. Wel kunnen ze iPhone-gebruikers laten betalen via betaalsystemen met qr-codes, maar die werken niet voor in-app aankopen.

Het is onbekend hoe de bevraagde bedrijven hebben gereageerd op de vragenlijst van de Europese Commissie. Apple heeft de informatie niet bevestigd. Als het klopt, is het niet het enige onderzoek in Europa naar mogelijk machtsmisbruik van Apple in de App Store. In Nederland doet de ACM daar onderzoek naar.