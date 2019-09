Meldkamers krijgen na iOS 13-upgrade locatie door van iPhones bij 112-melding

Meldkamers zullen de locatie van iPhones in Nederland doorkrijgen bij een noodoproep met 112 vanaf een iPhone met iOS 13 of hoger. De techniek met advanced mobile location werkt sinds maart op Android-telefoons.

Apple heeft de techniek al in iOS zitten, maar providers moesten het nog inbouwen in het netwerk. Dat gebeurde al voor Android-telefoons met Google-diensten, maar dat zal vanaf iOS 13 ook bij iPhones zo zijn, meldt de politie.

De techniek werkt op basis van advanced mobile location of aml. Die zorgt ervoor dat de locatievoorzieningen van een smartphone automatisch ingeschakeld worden bij het bellen naar een alarmnummer. Het toestel stuurt een sms naar de meldkamer met daarin de coördinaten van de locatie van het toestel en de nauwkeurigheid van die gegevens, het telefoonnummer en het imei- en imsi-nummer. Gebruikers kunnen aml niet eenvoudig uitschakelen en uiteraard kan de functie geen onderscheid maken of een beller voor zichzelf belt of voor een ander die in nood is. Niet bekend is hoe lang de politie de gegevens bewaart.

De techniek werkt met telefoons met en zonder simkaarten erin, zo zegt een tweaker die bij een meldkamer werkt. Dat moet ook, zo bleek vorige week uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Die redeneert dat de Europese regelgeving die providers verplicht om locatiegegevens door te geven aan een meldkamer zo algemeen is geformuleerd dat ook telefoons zonder simkaarten daaronder vallen. Zonder simkaart kunnen telefoons te allen tijde 112 bellen, maar geen normale telefoontjes plegen.

Een Litouwse rechter had het Europese Hof om een uitspraak gevraagd in een zaak van nabestaanden van een 17-jarig meisje dat levend is verbrand in de kofferbak van een auto bij een ontvoering. Zij had tien keer 112 gebeld, maar de telefoon gaf geen locatie door. Het is onbekend of de telefoon een simkaart bevatte.